عمال "هيونداى موتورز" و"كيا موتورز" يستعدون للتصويت على الإضراب عن العمل

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء نقابات عمال شركتى صناعة السيارات فى كوريا الجنوبية هيونداى موتور وكيا موتورز كورب بدأوا التصويت على قرار بشأن تنظيم إضرابات عن العمل، فى ظل مؤشرات ضعيفة على إحراز التقدم فى المحادثات بين النقابات والإدارة لتفادى هذه الإضرابات.

من المقرر إعلان نتيجة تصويت حوالى 45 ألف عامل فى هيونداى صباح غد الأربعاء، بحسب ما ذكره كون أو إيل المتحدث باسم نقابة عمال الشركة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن إيل قوله إنه من المقرر نقل صناديق الاقتراع إلى مدينة أولسان لفرز الأصوات الساعة العاشرة صباح اليوم.

كما يصوت بشكل منفصل حوالى 33 ألف عامل فى شركة كيا التابعة لمجموعة هيونداى حيث من المتوقع إعلان نتيجة التصويت منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، بحسب ما ذكره مسئول فى نقابة عمال كيا رفض الكشف عن هويته.

يذكر أن هيونداى وكيا هما أكبر منتجين للسيارات فى كوريا الجنوبية، ويشكلان معا خامس أكبر منتج سيارات فى العالم.

وأعرب إيل عن أمله فى موافقة الأغلبية الساحقة من العمال على الإضراب، حيث إن الإدارة لم تقدم أى عرض مقبول لإنهاء الخلاف بين العمال والإدارة.

فى الوقت نفسه، لا يعنى موافقة الأغلبية على الإضراب بدء تنفيذه بصورة تلقائية لأنه مازال هناك وقت لتدخل وسيط حكومى بين العمال والإدارة لإنهاء الخلافات.

ووفقا للقانون، لا يمكن للنقابة العمالية الدعوة إلى الإضراب خلال فترة الوساطة التى تستمر 10 أيام.

يطالب عمال هيونداى بزيادة الراتب الأساسى بمقدار 130498 وون (117 دولارا) فى الشهر مع رفع سن التقاعد إلى 61 عاما، وصرف مكافآت سنوية للعمال تعادل 30% من صافى أرباح الشركة. كانت الشركة قد حققت العام الماضى أرباحا صافية بقيمة 9 تريليونات وون (8 مليارات دولار).