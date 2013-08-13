مؤلف “حكاية حياه”: ديكور المسلسل لم يكن مستفزًا

رفض السيناريست أيمن سلامة مؤلف مسلسل “حكاية حياة”،ما طرحه بعض النقاد بشأن استفزاز ديكور المسلسل لشعور المصريين نظرا لفخامة الديكورات.

وقال سلامة ، في تصريحات صحفية، إن ديكور المسلسل لم يكن مستفزا مثلما ذكر البعض ، وأنه موجود بالفعل فى أماكن عديدة في مصر،متسائلا:”لماذا لم نقرأ نقدا موجها للأعمال التركية التي تحتوي على ديكورات غاية في الفخامة والثراء”.

> وأضاف أن المسلسل حقق نجاحا كبيرا،وأنه جاء في المرتبة الثانية، بفضل وجود فريق عمل متميز،كما أنصت للنقد بشكل جيد،ولكنني أرفض تشويه العمل رغم نجاحه”.

> يذكر أن مسلسل “حكاية حياة”،الذي عرض في شهر رمضان،وأخرجه محمد سامى وبطولة غادة عبد الرازق، طارق لطفى، أحمد زاهر، روجينا، خالد سليم ، رزان مغربى، نجلاء بدر،وأحمد مالك،والمسلسل من تأليف أيمن سلامة.

أ.ش.أ