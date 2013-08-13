اختتـام فعـاليـــات عيد ينبع في 4 مواقـع بحضـور 20 ألفـاً

أحمد الأنصاري (ينبع)

اختتمت فعاليات مهرجان العيد في أربعة مواقع مختلفة في ينبع وسط حضور كبير تجاوز 20 ألف زائر لعدد من الفعاليات كان أهمها الموقع الرئيسي في كورنيش ينبع وفي شارع الصريف بالموقع المخصص للأكلات الشعبية والاكلات الرمضانية وفي موقع الاحتفالات بالمستودع الخيري طريق الملك عبدالعزيز وفي نادي المجد لاستعراض السيارات والدبابات فريق برنجي واختتمت الفعاليات بحضور امين عام لجنة التنمية السياحية بمحافظة ينبع يوسف الوهيب.وجذبت فرقة الحريف الترفيهية بقيادة مقدم البرامج يوسف الشريف، الحضور للمشاركة في الفعاليات التي شارك فيها الكبار والصغار وتم السحب على العديد من الجوائز القيمة من ثلاجات ومكيفات وشاشات بلازما وهدايا اطفال قيمة وزعت على الحضور.ونالت العروض استحسان الجميع وإدخال البهجة والسرور على محيا الكبار والصغار واختتمت الفعاليات بتكريم الجهات المشاركة في نجاح الفعاليات.وحظي محافظ ينبع بالتكريم استلمها امين عام لجنة التنمية السياحة، كما كرمت الجهات الاعلامية التي أسهمت في تغطية الفعاليات التي استمرت لمدة ثلاثة ايام. وأوضح مدير المستودع الخيري الشيخ سلطان الشريف ان الفعاليات اختتمت بحضور أمين عام لجنة التنمية السياحة يوسف الوهيب نيابة عن محافظ ينبع.وقدم الشريف الشكر للمحافظ نظير دعمه اللا محدود وتسهيل الصعاب لنجاح الفعاليات التي يحرص على تنظيمها المستودع الخيري سنويا للمشاركة في خدمة المجتمع وادخال البهجة والسرور على محيا الاطفال من خلال توزيع الهدايا وتقديم البرامج الهادفة كل عام مزامنة مع عيد الفطر المبارك وشكر الشريف جميع القائمين على نجاح الفعاليات وخص بالذكر الاعلاميين الذين تواجدوا طيلة ايام الفعاليات.وأوضح احد اعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان ان عدد الزوار خلال الايام الماضية حتى نهاية المهرجان بلغ 20 ألف زائر.