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«وادي الجزل» تنظم فرحة العيد للأيتام

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«وادي الجزل» تنظم فرحة العيد للأيتام «وادي الجزل» تنظم فرحة العيد للأيتام
نظمت جمعية وادي الجزل بالنشيفة مشروع «فرحة العيد للأيتام»، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ووزعت هدايا العيد على المستفيدين البالغ عددهم 192 فردا، شملت مركز النشيفة ومركز أبو راكة ومركز الفارعة. وقال المدير التنفيذي لجمعية وادي الجزل بشير علي المبادري إن المشروع كان له الأثر الكبير في إدخال السرور على هذه العوائل، مبينا أن إجمالي عدد المستفيدين من الجمعية بلغ 900 أسرة بين أيتام وأرامل ومحتاجين. وذكر أن الجمعية أنجزت خلال شهر رمضان المبارك عددا من المشاريع الخيرية، منها السلال الرمضانية، حيث وزعت من بداية رمضان ما يقارب 1600 سلة شملت جميع المستفيدين من الجمعية، ومشروع إفطار الصائمين وشمل مركز النشيفة ومركز الفارعة ومركز أبو راكة.

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