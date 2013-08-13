15 كاميرا ساهر لضبط الحركة على الطرق

أكد قدرة المرور على تعقب الهاربين من مواقع الحوادث .. النزاوي:

عبد العزيز المعيرفي (المدينة المنورة)

أعلن الناطق الإعلامي في مرور المدينة المنورة العقيد عمر النزاوي الانتهاء من أعمال البنية التحتية لتطبيق نظام الرصد الآلي للمخالفات في الإشارات الضوئية (ساهر) في 15 موقعا لأهم التقاطعات الحيوية، مشيرا إلى أنه سيجري وضع الكاميرات الثابتة في جميع اتجاهات التقاطعات لرصد مخالفات قطع الإشارة، والوقوف على خطوط المشاة والالتفاف إلى اليمين دون توقف، لضبط وإدارة الحركة المرورية آليا والحفاظ على الأرواح والممتلكات وإعطاء المشاة حقهم في العبور على الخطوط المرورية لهم أثناء إضاءة الإشارة الحمراء.وذكر أنه جرى الانتهاء من تركيب الكاميرات في ثلاثة تقاطعات وهي بداية تقاطع طريق العيون إلى جانب مسجد اليحيوي وكذلك تقاطع الدائري الثالث بجوار المستشفى الألماني ومستشفى الميقات، مؤكدا أن هذه التقاطعات شهدت التزاما وانضباطا عاليين من قبل السائقين على الرغم من عدم تطبيق نظام ساهر فيها.وذكر العقيد النزاوي أن المرور سيطلق حملة إعلامية توعوية لتذكير السائقين بما يخص المرحلة من نظام ساهر، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تساهل مع قاطعي الإشارات الضوئية خصوصا عند إنارتها باللون الصفراء، مشددا على أن المرور سيرصد قاطعي الإشارة الصفراء التى تعني «توقف» لكن للأسف أن البعض لا يلتزم بذلك، وسترصد الكاميرات الثابتة التي ثبتت عند بعض المواقع الحيوية مخالفاتهم.وأكد النزاوي أن فريق تعقب الهاربين عن مسرح الحوادث يستطيع أن يضبط أي هارب عن أي حادث يتسبب فيه، كاشفا قدرتهم الوصول إلى سائق دهس زائرا وتسبب في وفاته بعد هروبه من مسرح الحادث بعشرة أيام، من خلال شظية من مصباح سيارته طراز (مرسيدس).