«أمن المواصلات» توزع 3 آلاف هدية على ركاب المترو في العيد

وزعت إدارة امن المواصلات في شرطة دبي 3 آلاف هدية على الركاب في 7 محطات مترو دبي، خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك في لفتة انسانية لاقت استحسان الجمهور من مختلف الجنسيات، جاءت انطلاقا من حرصها على المشاركة المجتمعية مع كافة افراد الجمهور.

وقال العقيد المهندس محمد احمد البستكي مدير ادارة امن المواصلات في شرطة دبي لـ"البيان" ان مبادرة توزيع العيدية على مرتادي مترو دبي ليست الاولى حيث تعكف الادارة على تقديم المشاركات المجتمعية جنباً الى جنب مع الخدمات الامنية، مشيرا الى ان تواجد ومشاركة رجال الشرطة للجمهور فرحة العيد تعزز من مفهوم "الشرطة في خدمة الشعب".

ولفت البستكي الى ان تلك المبادرات المجتمعية تعزز وتقرب بين رجل الشارع ورجل الشرطة كما انها تضيف مفهوما جديداً تحرص عليه شرطة دبي عبر اقترابها من افراد المجتمع وتقديم الخدمة لهم بأسلوب راق وحضاري.

ومن جانبه قال المقدم محمد عبيد العبار نائب مدير ادارة امن المواصلات في شرطة دبي ان الادارة تحرص على تحقيق التواصل والترابط الاجتماعي مع الجمهور ومشاركتهم المناسبات الدينية والعامة عبر توزيع الهدايا على الجمهور، لافتاً الى ان فريقاً من الادارة تواجد في محطات الاتحاد وبرج خليفة وديرة سيتي سنتر والراشدية والجافلية وبرجمان ومول الامارات، حيث استقبل الجمهور الهدايا والتهنئة بفرحة غامرة مقدمين الشكر الجزيل لأفراد امن المواصلات الذين حرصوا على تهنئتهم بالعيد.