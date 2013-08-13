«نقل أبوظبي» تطلق خدمة تسجيل الدراجات المائية مجاناً

أطلقت دائرة النقل في أبوظبي خدمة تسجيل وترخيص الدراجات المائية للأفراد وأصحاب شركات التأجير بشكل مجاني، حيث دعتهم إلى زيارة مكتبها في منطقة الميناء بأبوظبي، لإتمام إجراءات التسجيل والحصول على بطاقة الملكية.

وحددت الدائرة مجموعة من الشروط لتسجيل الدراجة المائية، حيث يتعين على صاحب الطلب إحضار الدراجة المائية للقيام بالفحص الفني حسب المتطلبات الفنية المعتمدة بالدائرة وللتأكد من ملاءمة المعلومات المقدمة في وثيقة التأمين ومن صحة البيانات المدونة في نموذج التسجيل، فيما لا يمكن إجراء الفحص الفني قبل تقديم طلب التسجيل، ولا يمكن تقديم طلب التسجيل إلا من قبل صاحب الدراجة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

وتضمنت المستندات المطلوبة لتسجيل الدراجات المائية فاتورة شراء الدراجة المائية أو أي وثيقة تثبت ملكية الدراجة المائية، نسخة طبق الأصل من شهادة التخليص الجمركي للدراجات المائية في حال استيرادها من خارج الدولة، وثيقة تأمين شاملة للمنشآت وضد الغير للأفراد صالحة لمدة 13 شهرا أو صادرة من إحدى شركات التأمين المرخصة، شهادة اجتياز الدراجة المائية للفحص الفني، نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول في حال كانت الدراجة ملكاً لشركة، بالإضافة إلى أية مستندات أو متطلبات أخرى ترى الدائرة ضرورة توفيرها لتسجيل وترخيص الدراجة المائية، مع ضرورة إبراز بطاقة الهوية الأصلية عند تقديم الطلب.

وأشارت الدائرة إلى أن خطوات تسجيل وترخيص الدراجات المائية والحصول على بطاقة الملكية، تبدأ بزيارة مكتب دائرة النقل في منطقة الميناء لإجراء الفحص الفني، ثم تعبئة نموذج الطلب الخاص بهذه الخدمة وتقديمه مع إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، وبعد الحصول على بطاقة الملكية يتم استلام الرقم التعريفي للدراجة المائية وتثبيته عليها وفقاً للمتطلبات المعمول بها في الدائرة عند التسجيل لأول مرة.