تقدم جامعة المنصورة فى ترتيب الجامعات العالمية يوليو 2013

أعلنت جامعة المنصورة عن تقدمها فى ترتيب الجامعات العالمية، حيث أصدرت مؤسسة ويبوميتريكس " Webometrics" المؤشرات العالمية للجامعات للنصف الثانى من العام 2013 "يوليو 2013" وهو المؤشر الذى يقيس جودة الخدمات التعليمية والبحثية لأكثر من عشرين ألف جامعة حول العالم.

وقد أظهرت المؤشرات تقدم جامعة المنصورة إلى المرتبة الثانية على مستوى الجامعات المصرية بعد جامعة القاهرة، وعلى مستوى الجامعات الأفريقية تحسن ترتيبها من المرتبة العشرين إلى المرتبة الخامسة عشر.

يأتى هذا التقدم فى الترتيب الدولى نتيجة تفوقها فى الأبحاث العلمية الدولية والابتكارات والاختراعات وأعضاء هيئة التدريس المميزين، والنظام العام لجامعة المنصورة وأسلوب عملها المتميز خلال الفترة الماضية

والجدير بالذكر أن جامعة المنصورة حصلت على المركز 96 عالميا عام 2012 م طبقا لتصنيف مجلة التايمز البريطانية للتعليم العالى، وبذلك تكون الجامعة المصرية الوحيدة التى حصلت على تصنيف متقدم ضمن أفضل 100 جامعة دولية على مستوى العالم، وتأتى فى المرتبة الثانية عربيا بعد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والتى حصلت على المركز (94) عالميا.