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بالصور.. "سوق الثلاثاء" بكفر الشيخ تنتفض تأييداً لـ"السيسى"

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بالصور.. "سوق الثلاثاء" بكفر الشيخ تنتفض تأييداً لـ"السيسى" بالصور.. "سوق الثلاثاء" بكفر الشيخ تنتفض تأييداً لـ"السيسى"

شهدت قرية سوق الثلاثاء التابعة لمركز البرلس مؤتمراً جماهيرياً كبيراً مساء أمس، وامتد صباح اليوم الثلاثاء، حيث احتشد الرجال والشباب والنساء والفتيات بسوق القرية المجاور للطريق الدولى الساحلى المار من بلطيم ومنتجه لقرية البرلس، وحملوا اللافتات المؤيدة للفريق أول عبد الفتاح السيسى، وتغنوا بالأغانى الوطنية المتعددة، رافضين عودة الدكتور محمد مرسى للحكم مرة أخرى، كما حملوا صور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وأنشد عدد من شعراء القرية عدداً من القصائد المؤيدة لثورة 30يونيو، وتفويض السيسى فى 26يوليو.

وأكد هشام النحراوى "معد تلفزيونى" أن الوقفة التى شهدتها قرية سوق الثلاثاء بخروج العدد الكبير لتأييد السيسى واستكمال ثورة 30يوليو دليل على أننا نسير على الطريق الصحيح، ونريد تحقيق مطالب القوى الثورية والحفاظ على مكتسبات ثورتنا المجيدة.

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