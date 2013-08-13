وزير الثقافة يفتتح مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية الخميس المقبل

يفتتح الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة والدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس دار الاوبرا المصرية فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الموسيقى العربية بالاسكندرية وذلك فى الثامنة مساء الخميس 15 اغسطس على مسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية والذى يستمر حتى 23 أغسطس الجاري” .

ومن المقرر أن تبدأ مراسم حفل الافتتاح بعزف السلام الوطنى المصرى ثم كلمة لوزير الثقافة تعقبه كلمة تلقيها رئيسة الاوبرا بعدها يتم تكريم 8 شخصيات من ابناء مدينة الثغر ممن اسهموا بدور فعال فى اثراء الحياة الفنية فى مصر والوطن العربى وذلك بتسليمهم شهات تقدير ودروع التكريم وهم الملحن والمطرب ابراهيم عبد الشفيع ، اسم رجل الاعمال الراحل الدكتور محمد البهتيمى ، المؤلف عماد حسن ، الملحن الموسيقى عوض بدوى ، الموسيقار فاروق الشرنوبى ، المطرب عزت عوض الله ، الملحن شريف الابيض وسامى محمود مدير اوبرا الاسكندرية الاسبق ، يلى ذلك الاحتفالية الفنية التى تحمل عنوان فى حب مصر وتم تخصيص ايراداتها بالكامل لصالح صندوق دعم مصر ويحييها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى بمصاحبة فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وتتضمن 18 اغنية وطنية تستهل بـ افتتاحية يا مصريين ويغنى محمد الخولى الله يا بلادنا ، مروة حمدى حق بلادك ، وتشدو ايات فاروق بـ ادخلوها سالمين ، احمد ابراهيم شايلك فى قلبى – اتقدم ، ايمان عبد الغنى يا حبايب مصر ، رحاب عمر حبيبتى من ضفايرها ، ويغنى الفنان الكبير محمد الحلو يا بوى يا مصر ، اميرة احمد المصريين اهمه ، ايناس عز الدين النيل ، ويشدو المطرب الكبير ايمان البحر درويش بـ انا المصرى لـ سيد درويش ، وتغنى المطربة مى فاروق قصيدة مصر ، وامير الرفاعى يا مصر قومى وشدى الحيل ، محسن فاروق حب الوطن ، سومة تتغنى بـ يا حبيبتى يا مصر ، ويقدم المطرب الكبير على الحجار رائعة بليغ حمدى وميشيل المصرى بوابة الحلوانى ، ريهام عبد الحكيم فيها حاجة حلوة وتختتم الاحتفالية باغنية صوت بلادى ويشارك فيها جميع الفنانين .

> صرحت الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس دار الاوبرا ان مهرجان الموسيقى العربية السابع بالاسكندرية يعد اول مهرجان غنائى وموسيقى رسمى يقام عقب ثورة 30 يونيو المجيدة وهو تأكيد على هوية الفن والثقافة المصرية الضاربة بجذورها فى اعماق التاريخ واوضحت ان دار الاوبرا لا زالت ترفع شعار الفن مقاومة والذى كان احد المبادئ الهامة التى عبرت عن روح ثورة 30 يونيو .