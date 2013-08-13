دبلوماسى: تراجع تجارة كوريا الشمالية مع الصين بنسبة 6% فى النصف الأول

قال دبلوماسى كورى جنوبى كبير فى بكين، إن تجارة كوريا الشمالية مع الصين تراجعت بنسبة سنوية بلغت 6% فى الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بعد تضررها فيما يبدو من موقف بكين الأكثر تشددا حيال برنامج بيونج يانج النووى.

وقال المسئول لدى سفارة كوريا الجنوبية فى بكين، إن تجارة الشطر الشمالى من شبه الجزيرة الكورية بلغت 2.95 مليار دولار فى الفترة من يناير إلى يونيو مقارنة مع 3.14مليار دولار فى الفترة نفسها قبل عام.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن الدبلوماسى مستشهدا ببيانات رسمية، أن صادرات كوريا الشمالية للصين ارتفعت بنسبة 6% لتصل إلى 1.36 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 14% إلى 1.59 مليار دولار.

وأضاف الدبلوماسى الذى لم تكشف الوكالة عن هويته أن "التراجع فى التجارة بين كوريا الشمالية والصين بشكل عام فى الأشهر الستة الأولى من هذا العام تأثرت فيما يبدو بإجراءات الفحص الأكثر صرامة من جانب سلطات الجمارك الصينية".

ووفقا للبيانات، تراجعت واردات كوريا الشمالية من النفط الخام الصينى بنسبة سنوية بلغت 15% لتصل إلى 250 ألف طن خلال الفترة المذكورة.

وأظهرت البيانات أن واردات الشطر الشمالى من الأغذية من الصين هوت بنسبة 65% لتصل إلى 120 ألف طن فى النصف الأول من هذا العام.

وأصبحت الصين مستاءة بشكل متزايد من كوريا الشمالية خصوصا بعد إجراء بيونج يانج تجربتها النووية الثالثة فى فبراير، واستخدمت بكين حق النقض "الفيتو" لدى مجلس الأمن الدولى لمعاقبة كوريا الشمالية لإجرائها التجربة النووية.