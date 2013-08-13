أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

روسيا فى حالة "جمود" اقتصادى بحسب وزير الاقتصاد

Google+ Print
روسيا فى حالة "جمود" اقتصادى بحسب وزير الاقتصاد روسيا فى حالة "جمود" اقتصادى بحسب وزير الاقتصاد

اعتبر وزير التنمية الاقتصادية الروسى، بعد نشر أرقام للنمو مخيبة جدا للآمال أن روسيا دخلت فى فترة "جمود" اقتصادى لكن ليس فى مرحلة انكماش.

وقال الوزير الكسى اوليوكايف فى حديث نشرته صحيفة كومرسانت "لا يوجد حالة انكماش. ولن يحصل ذلك".

وأضاف "أنه جمود على الأرجح، هذا هو التعبير المناسب"، معتبرا أن وتيرة النمو "منخفضة جدا".

وقد زاد إجمالى الناتج المحلى للبلاد بنسبة 1,2% فى الربع الثانى من العام قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضى، بعد 1,6% فى الفصل الأول بحسب تقدير أولى نشره الجمعة المعهد الفدرالى روستات.

وكانت تتوقع خلافا لذلك وتيرة نمو بنسبة 1,9% لكنها قالت إنها قد تعيد النظر فى توقعها وتخفضه لهذه السنة، وهو حاليا بنسبة 2,4% بعد أن كان 3,4% فى 2012 و4,3% فى 2011،وهى أدنى نسبة نمو تسجلها روسيا منذ حالة الانكماش فى 2008 و2009.

ورأى محللو كابيتال ايكونوميكس أن إحصاءات الفصل الثانى منسجمة "مع دخول الاقتصاد فى انكماش خلال النصف الأول" من العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة