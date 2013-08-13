روسيا فى حالة "جمود" اقتصادى بحسب وزير الاقتصاد

اعتبر وزير التنمية الاقتصادية الروسى، بعد نشر أرقام للنمو مخيبة جدا للآمال أن روسيا دخلت فى فترة "جمود" اقتصادى لكن ليس فى مرحلة انكماش.

وقال الوزير الكسى اوليوكايف فى حديث نشرته صحيفة كومرسانت "لا يوجد حالة انكماش. ولن يحصل ذلك".

وأضاف "أنه جمود على الأرجح، هذا هو التعبير المناسب"، معتبرا أن وتيرة النمو "منخفضة جدا".

وقد زاد إجمالى الناتج المحلى للبلاد بنسبة 1,2% فى الربع الثانى من العام قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضى، بعد 1,6% فى الفصل الأول بحسب تقدير أولى نشره الجمعة المعهد الفدرالى روستات.

وكانت الحكومة تتوقع خلافا لذلك وتيرة نمو بنسبة 1,9% لكنها قالت إنها قد تعيد النظر فى توقعها وتخفضه لهذه السنة، وهو حاليا بنسبة 2,4% بعد أن كان 3,4% فى 2012 و4,3% فى 2011،وهى أدنى نسبة نمو تسجلها روسيا منذ حالة الانكماش فى 2008 و2009.

ورأى محللو كابيتال ايكونوميكس أن إحصاءات الفصل الثانى منسجمة "مع دخول الاقتصاد فى انكماش خلال النصف الأول" من العام.