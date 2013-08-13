كيف يمكن تفادى الاضطرابات النفسية قبل الزواج؟

تسأل قارئة اقترب موعد زفافى، وأود أن أعرف كيف يمكننى تفادى التوتر والعصبية الشديدة فقد أصبحت لا أنام إلا بتناول المهدئات.

يجيب على هذا التساؤل دكتور هاشم بحرى، أستاذ الطب النفسى قائلا قبل الزواج تشعر كل فتاة بالضغط والتوتر، قبل الزواج للدخول فى مسئولية جديدة، لا تعرف إلى أين ستأخذها هل ستنجح فيها أم ستفشل وكل ذلك يمثل نوعا من التوتر والضغط وخصوصا إن كان الزواج تقليديا ولا يعرف الطرفان كلا منهما هنا تشعر الزوجة بالخوف ويواجه الفتاة عدة أسئلة قبل الزواج هل ستنجح فى شغل البيت، هل ستقدر على التوفيق بين عملها، وحياتها الخاصة وبين حياتها الزوجية وكيف ستقدر على التوافق مع زوجها، كل ذلك يمثل عنصرا ضاغطا على الفتاة، يسبب توترها لذا على الفتاة أن تسعى لتحقيق التوافق النفسى قبل الزواج وعلى الخطيب فى تلك المرحلة مسئولية كبيرة فعليه أن يبث بداخلها الطمأنينة وأن يبعد أى توتر قد تنقاد إليه وعلى الفتاة أن تنظر إلى التجارب الناجحة حولها حتى لا تتأثر بما تتعرض له وأن تبتعد عن الضغط وأن تدرك أن الزواج مرحلة لابد أن يمر بها الجميع بما لها من مشاكل أو مميزات وأن تكون حريصة ألا تتفوه بكلمة تندم عليها يترتب عليها أن تخسر زواجها.