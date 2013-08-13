وقفة أمام مديرية أمن البحيرة تنديدًا بالإفراج عن المتهم بالتحرش بفتاة طنطا وقتلها

نظم عدد من النشطاء السياسيين بمحافظة البحيرة، مساء الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن البحيرة للتنديد بقرار النيابة العامة بالإفراج عن المتهم بالتحرش بفتاة طنطا وقتلها دهسًا بسيارته. وطالب المتظاهرون بالقصاص من قاتل الفتاة «شروق»، ووضع مادة في الدستور تعاقب المتحرش، رافعين اللافتات ومرددين الهتافات المطالبة بالدفاع عن البنت المصرية من التحرش ومنها «قالوا حرية وقالوا قانون.. قاتل شروق برا السجون». كانت مبادرة «شفت تحرش» طالبت وزارة الداخلية بنشر صورة المتحرش الذي قتل «شروق التربي»، ضحية التحرش، دهسًا في مدينة طنطا، السبت، وجميع بياناته حتى يكون عبرة لكل من ينتهك خصوصية الحق في الحياة، كما دشنت المبادرة حملة إلكترونية شارك بها العديد من مستخدمي الشبكات الاجتماعية داعمين هذا المطلب، بهدف ردع بقية المتحرشين.

شبكةعيونالإخبارية

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