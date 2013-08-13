16 وظيفة شاغرة بأمانة جدة

يوسف فرحان (جدة)

أعلنت أمانة محافظة جدة عن توفر 16 وظيفة شاغرة لديها على نظام التعاقد، مشيرة إلى رغبتها في شغلها بأصحاب المؤهلات حسب الشروط التي أوضحتها على موقعها الإلكتروني.وبينت الأمانة أن الوظائف هي: مراقب أو مفتش أعمال تجميل الحدائق والمنتزهات والأماكن المفتوحة والمدن، مراقب طرق، مراقب صيانة مباني، مراقب هيدروليكا ومياه، مراقب جسور وأنفاق، مهندس مقاومة التآكل، مهندس أخصائي مواصفات. وأوضحت الأمانة أن المتطلبات الوظيفية لهذه الوظائف والتقديم عليها يكون من خلال موقع الأمانة (http://www.jeddah.gov.sa/Jobs/index.php)، ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف للدخول للموقع والتقديم من خلال أيقونة (طلب التوظيف)، علما بأن آخر موعد للتقديم هو الثاني من ذي القعدة 1434هـ.