«خدمـتي» يـرد على استفسارات المتقدمين لجامعة المؤسس

حسين هزازي (جدة )

دشنت جامعة المؤسس مركزا يهتم بالرد إلكترونيا على استفسارات الطلاب والطالبات والتعامل مع أي عقبات تواجههـم أثناء عملية القبول.وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أمين نعمان، أن التدشين جاء بناء على توجيهات مديـر جامعة الملك عبد العزيـز الدكتور أسامة بن صادق طيب، ومتابعة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بتسخير جميـع الإمكانات لخدمة الطلاب والطالبات تم مع بداية فترة القبول.وقال إنه ومن خلال المركز يمكن لأي طالب أو طالبة إرسال معاملاته إلكترونيا على موقعهم الإلكتروني الخاص بالنسبة للذين تقدموا من خلاله للقبول.وبين أن المركز يقدم خدمات الرد على الاستفسارات الخاصة بمعاملات الطلاب والطالبات، وللمتقدمين للقبول في مختلف البرامج سواء في الانتظام أو الانتساب أو التعليم عن بعد أو الدبلومات أو برنامج التعليم الموازي أو برنامج كلية المجتمع ومعهد السياحة وكافة برامج البكالوريوس. ويسهـر فريق عمل متكامل مجند للرد على جميع الاستفسارات خلال أقل من 48 ساعة وتوجيه وإرشاد الطلاب والطالبات ومنحهم المعلومات التي تساعدهم على إتمام معاملاتهم.وتهدف الجامعة من إتاحتها لمركز خدمتي إلى القبول والتسهيل على الطلاب وعدم الحاجة لمراجعة الجامعة للاستفسار عن نسب القبول والبرامج المتاحة وتزويدهم بالمعلومات عن كيفية إنهاء المعاملات. وإرشادهم لمركز القبول المناسب لهم لإنهاء إجراءات تسجيلهم وقبولهم واستلامهم لبطاقاتهم الجامعية وأماكن إجراء اختبارات اللغة الإنجليزية وغيرها من المعلومات التي تهمهم..وأوضح المشرف على المركز عبدالله البقمي أن مركز خدمتي للقبول استقبل 5927 معاملة منذ بدء القبول في 21 شعبان 1434 وحتى 11 رمضان 1434 تم الرد عليها في حينه، مشيرا إلى أن المركز يتابع باهتمام عملية القبول والتسجيل، وتم تجنيد كافة الطاقات البشرية والإمكانات المادية للتسهيل على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وتجنيبهم عناء الانتقال إلى الجامعة للاستفسار عن المعلومات الخاصة بالقبول. مؤكدا أن مركز خدمتي للقبول وضع رهن إشارة الطلاب والطالبات للرد على كافة استفساراتهم لإنهاء معاملاتهم وفق آليات وضوابط وشروط القبول.