ملتقى المدينة الشبابية «قمم وهمم» يطلق فعالياته

عمرو سلام (جدة)

انطلق مساء امس انشطة ملتقى المدينة الشبابية (قيم وهمم) الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة وتحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلا بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، وشهد حفل الافتاح حضورا مكثفا من الشباب وكبار السن كما حضر عدد من مشاهير اندية كرة القدم في المملكة.وافتتح الشيخ عبدالمحسن الأحمد سلسلة المحاضرات بعنوان وقفات مع آيات وسط حضور كثيف من الشباب وأولياء الامور وأقيمت دورتان مخصصتان للشباب وكانت الاولى بعنوان كيف تنمي شخصيتك قدمها عايض الشهراني، والثانية بعنوان فن التعامل مع الأبناء قدمها محمد آل لافي.ومن الجانب الرياضي كانت هناك منافسات دوري كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة والملعب الصابوني إلى جانب فعاليات نادي الفتيان والألعاب الهوائية الكهربائية. فيما اقيمت دورة للفتيات بعنوان دروس من السيرة قدمتها عبير العمري، وذلك ضمن فعاليات القسم النسائي الذي شهد الفعاليات الخاصة الفتيات وربات البيوت إلى جانب برامج تدريبية ومهارات فردية ومسابقات استهدفت الشابات، وتضمنت فعاليات المدينة الشبابية المحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية في قسمي الرجال والنساء إلى جانب البرامج الدعوية والثقافية والاجتماعية والطبية والتطويرية والرياضية، فضلا عن معرض سيرة الصحابة رضوان الله عليهم ومعرض الآداب التي ينبغي للمسلم التحلي بها وتتضمن مسابقة ثقافية باسم مسابقة (أدبي)، وأيضا مشاركة الفرق الترفيهية والإنشادية على مسرحي الفتيان والرجال.وتستمر اليوم الفعاليات حيث تشهد المدينة الشبابية محاضرة للشيخ عبدالواحد المغربي وعروضا انشادية من فرقة القمم.يذكر أن ملتقى المدينة الشبابية تحت شعار (قيم وهمم)، تستمر فعالياته 18 ليلة بمعدل 3 ساعات بدءا من الساعة التاسعة مساء بمقر المدينة الشبابية بحي الورود على شارع الأمير ماجد بن عبدالعزيز (السبعين سابقا) شمال دوار الملك عبدالعزيز.