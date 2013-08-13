مطالبات بتمديد «ستاند اب» والعنصر النسوي أغلبية في الحضور

محمد العبد الله ( الدمام)

واصلت فرقة «خواطر الظلام» خطف الأنظار من بين فعاليات حفل أهالي الشرقية، حيث ازدحمت مدرجات الصالة الرياضية الخضراء في الدمام بالجمهور في اليوم الرابع من الاحتفالات، في تواجد يعد الأكبر من قبل الجمهور لمشاهدة الفعاليات التي تقام في الصالة وخاصة عروض فرقة «خواطر الظلام». ولعل تواجد أكثر من 4 آلاف متفرج ومتفرجة أكبر شاهد على نجاح الفعاليات التي تقام على أرض الصالة، فيما اكتسح العنصر النسائي مدرجات الصالة مشكلا النسبة الكبرى، ولم تتوقف الجماهير من التوافد على الصالة حتى بعد انتهاء العروض. وكانت الصالة شهدت إلى جانب عروض فرقة « خواطر الظلام» عروض «استاند اب» كوميدي الذي قدم مواقف حاكت اهتمامات الجمهور في قالب ساخر، حيث حظي بإعجاب الحضور، فيما تعالت أصوات الجمهور مطالبين بتمديد العروض لوقت أكبر .