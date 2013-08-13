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«كفى» تعايد نزلاء سجن القنفذة

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«كفى» تعايد نزلاء سجن القنفذة «كفى» تعايد نزلاء سجن القنفذة

 خالد محمد الفقيه (القنفذة)

نظمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات في القنفذة زيارة معايدة الى سجن المحافظة العام، بحضور مدير الجمعية بلغيث بن هادي الرفيدي والنقيب علي بن راشد الزهراني.وشاركت الجمعية النزلاء فرحتهم بالعيد وقدمت لهم الهدايا والورود.وقال بلغيث الرفيدي: إن الجمعية تسعى كل عام إلى مشاركة النزلاء فرحتهم بالعيد وإدخال الفرح والسرور الى قلوبهم، مشيدا بالدور الذي يقوم به سجن القنفذة في تسهيل دور الجمعية في الالتقاء بالنزلاء، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن وهو يرفل بالخير والرخاء والأمان.

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