تأخير تنفيذ مشاريع الجسور في الطائف

عبدالكريم الذيابي (الطائف)
على الرغم من إعلان أمانة الطائف عن البدء في تنفيذ ثلاثة مشاريع حيوية هي نفق مستشفى الأمير منصور ونفق الدلال ونفق جسر شبرا الأحد الماضي، إلا أنه لم يحدث أي تنفيذ فعلي على أرض الواقع.وكشفت جولة «عكاظ» أمس استمرار الحركة المرورية في جميع هذه الاتجاهات التي ينتظر الأهالي والمصطافون إطلاق إشارة العمل فيها، حسب الوقت المحدد لها في الرابع من شوال الجاري نظرا لأهمية تلك المشروعات في تحسين الحركة المرورية وتكامليتها مع تطلعات رؤى وأهداف تطوير محافظة الطائف في شتى الخدمات المرورية والبلدية والاقتصادية والسياحية. وطالب عدد من السكان بضرورة إنجاز المشاريع في زمن قياسي حتى لا تتأثر المحافظة بتلبك مروري يعيق الحركة داخل ممرات الأحياء السكنية التي وضعت كبديل لتلك الشوارع عند إغلاقها.وقال نمر العازمي وسلطان الثبيتي وأحمد ناصر إنهم كانوا يترقبون بشوق وشغف بدء العمل المحدد في نفق الصيانة ونفق مستشفى الأمير منصور وجسر شبرا مع تقاطع شارع الجيش لما يعانونه منذ سنوات من إعاقة للحركة المرورية وتلبك إلا أنه لم يتم العمل حتى الآن، مشيرين إلى أن الأمانة لم تضع حلولا بديلة لضمان حركة المركبات عند إغلاق الشوارع وهذا قد يزيد من أعباء سكان الأحياء المجاورة لتلك المشاريع حيث سيتم لجوء الركاب والسائقين لاتخاذها.وأكد الأهالي أن هذه المشروعات ستحدث نقلة نوعية في الخدمات التطويرية وسيكون لها المردود الإيجابي على المحافظة سواء كان على مستوى الحركة المرورية أو الاقتصادية أو السياحية أو النهضة العمرانية كذلك.بينما كشف لـ«عكاظ» مصدر مطلع أن البديل في حال تم إغلاق هذه الشوارع لبدء تنفيذ المشروعات سيكون عبر شوارع الأحياء لعدم وجود بديل آخر.وكانت أمانة الطائف أعلنت أول من أمس أنها بدأت في تنفيذ ثلاثة مشاريع أنفاق وجسور تشمل مشروع نفق الدلال ونفق مستشفى الأمير منصور ونفق جسر شبرا تقاطع طريق السيل مع شارع الجيش اعتبارا من يوم الأحد الرابع من شوال الجاري، إلا أنها لم تبدأ العمل أو تغلق الشوارع لتنفيذ المشاريع.وأكدت الأمانة أنه بإكمال تنفيذ هذه المشروعات ستعزز من شبكة الطرق الداخلية وستحقق مرونة حركة سير المركبات وفك الاختناقات، مهيبة بالأهالي بالتعاون معها في إنجاح هذه المشاريع.يذكر أن إدارة مرور الطائف كانت سباقة لوضع الرؤى وتحديد الشوارع التي تحتاج لإعادة تصاميم مرورية وفق تصورات هندسية تفك الاختناقات وتسهم في انسيابية الحركة.وطالبت في وقت سابق بمعالجة جسر الصيانة بإزالته ووضع نفق مكانه يضمن كذلك انسيابية الحركة لما له من أهمية بالغة في ربط محافظة الطائف بالحوية وأحياء الشرقية وطريق المطار.