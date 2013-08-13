قصائد وعروض فلكلورية في احتفالات الخرمة

محمد علي السبيعي (الخرمة)

انطلقت احتفالات أهالي الخرمة بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1434هـ، بحضور المحافظ بالنيابة خالد محسن الشريف وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية ومشايخ القبائل والأعيان والأهالي.وتخللت الاحتفالات التي نظمت في ساحة المناسبات الدائمة في وسط المحافظة العديد من الفقرات التي نالت استحسان الحضور.وانطلق الاحتفال بكلمة أهالي الخرمة ألقاها نيابة عنهم سعد علي الشريف رئيس المجلس البلدي ثم كلمة عن تاريخ الخرمة ألقاها عساف فهيد الحضبي عضو المجلس البلدي بالخرمة.وتوالت القصائد الشعرية بمشاركة عدد من شعراء المحافظة، أعقب ذلك أوبريت بعنوان «عيدك يا وطن» من كلمات الشاعر سفر نهار السبيعي وأداء المنشد فايز الدوسري، ثم ازدان الحفل بالعرضة الشعبية التي شارك فيها الأهالي، كما تخلل الحفل بعض العروض البهلوانية وفي نهاية الحفل أطلقت الألعاب النارية احتفاء بعيد الخرمة لهذا العام. يشار الى حضور غالبية الصحف وبعض القنوات الفضائية التي غطت احتفالية الخرمة بعيد الفطر لهذا العام.