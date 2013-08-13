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التلفزيون الإسرائيلى: سقوط 3 صواريخ على إيلات دون خسائر

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التلفزيون الإسرائيلى: سقوط 3 صواريخ على إيلات دون خسائر التلفزيون الإسرائيلى: سقوط 3 صواريخ على إيلات دون خسائر

سقطت ثلاث قذائف على مدينة إيلات الإسرائيلية، مساء أمس، الاثنين، دون أن يعرف مصدر إطلاقها وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت القناة الثانية فى التليفزيون الإسرائيلى، إن منظومة القبة الحديدية صواريخ دفاع جوى اعترضت قذيفتين، فيما سقطت الأخيرة فى منطقة مفتوحة دون أن تسبب أضرارا مادية ولا إصابات بشرية، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار دوت فى إيلات جراء سقوط القذيفة.

وكانت السلطات الإسرائيلية أغلقت مساء يوم الخميس الماضى مطار إيلات أمام حركة الطائرات لمدة ساعتين قبل أن تعيد فتحه؛ بسبب "دواع أمنية" بناء على توصية من الجيش الإسرائيلى، بحسب صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

وتربط مدينة إيلات إسرائيل بشبه جزيرة سيناء، شمال شرقى ، عبر منفذ إيلات- طابا البرى، وسقط أربعة قتلى فى سيناء، قرب الحدود مع إسرائيل، يوم الجمعة الماضى فى غارة جوية.

وبينما قالت عدة أطراف فى سيناء ووسائل إعلام إسرائيلية، إن الغارة شنتها طائرة إسرائيلية بدون طيار على "جهاديين يتأهبون لإطلاق صواريخ على إسرائيل"، أعلن الجيش المصرى أن إحدى طائراته هى التى شنت الغارة.

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مصر 365

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