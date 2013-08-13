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إسرائيل تعلن اعترضها لصاروخ استهدف مدينة إيلات

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إسرائيل تعلن اعترضها لصاروخ استهدف مدينة إيلات إسرائيل تعلن اعترضها لصاروخ استهدف مدينة إيلات

قال مسئول عسكرى إن إسرائيل اعترضت صاروخا قرب شبه جزيرة سيناء المصرية، فى وقت مبكر اليوم الثلاثاء وفجرته فى الجو فوق مدينة إيلات الجنوبية.

ولم ترد تقارير عن إصابات أو خسائر فى الحادث، لكن شهودا ووسائل إعلام إسرائيلية قالوا إن انفجارات تردد صداها فى السماء المظلمة فوق التلال الصحراوية المحيطة بالمدينة الساحلية، حيث دوت أيضا صفارات الأنظار.

وقال موقع واى نت الإخبارى الإسرائيلى إن هذه هى المرة الأولى التى يدمر فيها صاروخ من نظام القبة الحديدية صاروخا أطلق على إيلات، وامتنع المسئول العسكرى عن الكشف عن المكان الذى أطلق منه الصاروخ.

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مصر 365