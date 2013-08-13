عروض احتفالية متنوعة شهدتها ساحات وحدائق مكة

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

تواصلت فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك 1434هـ بمكة المكرمة التي تنظمها أمانة العاصمة المقدسة خلال فترة 1-4/10/1434هـ في العديد من الساحات والحدائق العامة.وفي هذا الاطار أقامت بلدية الشوقية الفرعية مهرجانا بحديقة أم الكتاد، بمشاركة فرقة للفنون الشعبية وبحضور وكيل البلدية المهندس ممدوح عراقي، حيث قدمت الفرقة عددا من الفقرات الفكاهية التي أمتعت الجمهور والحاضرين الذين تجاوزت اعدادهم (1000) شخص، كما تخلل المهرجان عدد من الفقرات وعروض المهرجين، وعروض الخفة والخدع البصرية التي قدمها الكابتن صلاح مجك، وعروض النار واللهب، وعروض الفرقة الشعبية والزفة الحجازية.وعلى الصعيد ذاته نظمت بلدية العتيبية الفرعية بحضور رئيسها المهندس أنور نور إلهي، بمشاركة الفرق الفنية ووسط ما يقارب 3 آلاف شخص من الحضور، احتفالا أمتع الجمهور بعدد من الفقرات الفكاهية المشوقة والعروض المختلفة للمهرجين والخدع البصرية والالعاب النارية واللهب، وعروض الفرقة الشعبية والزفة الحجازية وغيرها.فيما حصل الأطفال في جميع المواقع على حصتهم من الهدايا العديدة التي قدمتها إدارة السلامة والخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة، إضافة الى السحوبات اليومية على الأجهزة الإلكترونية والشاشات والجوالات الذكية.وأوضح المهندس محمد طه فقيه مدير عام السلامة والخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة، أن احتفالات عيد الفطر المبارك التي نظمتها الامانة، لاقت قبولا واستحسانا من المواطنين بفضل الله وتوفيقه، وشهدت جميع المواقع حضورا جماهيريا كبيرا.وقال فقيه إن كل عام يشهد جديدا في إطار الحرص على تطوير شكل ومضمون الفعاليات الخاصة باحتفالات العيد وتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية للاحتفالات بذلت جهودا كبيرة لإنجاح هذه الفعاليات، وأشاد المهندس فقيه بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية بشأن خطة احتفالات العيد، واتخاذ كافة الإجراءات التي حققت النجاح وسهولة وصول المواطنين لمواقع الفعاليات والاستمتاع بها في أجواء من الراحة والسعادة، مشيرا إلى أن تكليف عدد كبير من منسوبي الأمانة لمتابعة الفعاليات كان له الأثر البارز في نجاح هذه الفعاليات.وبعد ذلك تم تكريم المهندس أنور نور إلهي رئيس بلدية العتيبية الفرعية والمهندس ممدوح عراقي على الجهودة المبذولة في انجاح الفعاليات وايضا تكريم خالد بالبيد مدير سوق الحجاز، وقام بتكريمهم المدير العام للسلامة والخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة المهندس محمد طه فقيه.