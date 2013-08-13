محافظ البحر الأحمر يطلب الجلوس مع فتحي في "جلسة مغلقة" بسبب الأهلي

كتب : أحمد عبد الباسط وعمر عبد الله منذ 37 دقيقة

عقد اللواء طارق المهدي، محافظ البحر الأحمر، جلسة منفردة مع أحمد فتحي، لاعب المنتخب الوطني والأهلي، بمطار الغردقة عقب وصول بعثة المنتخب إلى الغردقة مباشرة.

وتبادل الثنائي الحديث عن خسارة الأهلي في المباراة الإفريقية الماضية امام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، وأكد مهدي لفتحي أن الأهلي لم يكن في يومه، وهو ما دفع فتحي للرد عليه "إحنا إن شاء الله هنعوض في اللي جاي" ، وداعبه فتحي قائلا "هواء الجونة سبب الخسارة".

الجدير بالذكر أن المحافظ هو الذي طلب الجلوس مع أحمد فتحي بالتحديد قبل مغادرة المحافظ إلى القاهرة والتي تزامنت مع وصول المنتخب إلى الغردقة.