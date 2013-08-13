"الوطن" تنشر حركة التنقلات الداخلية لحركة ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن الغربية

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 36 دقيقة

أصدر مدير أمن الغربية، اللواء حاتم عثمان، قرارا باعتماد حركة التنقلات الداخلية بمختلف قطاعات وأقسام مراكز الشرطة بمختلف مراكز المحافظة.

وشملت الحركة تعيين العميد أحمد عبدالوهاب مأمورا لقسم أول طنطا واستمرار العميد حاتم عبدالله مأمورا لمركز شرطة طنطا والعميد ناصر عطية مأمورا لمركز السنطة والعميد علاء عمار مأمورا لمركز المحلة والعقيد محمد السروجي مأمور لقسم ثان طنطا والعقيد أشرف درويش مأمورا لمركز كفرالزيات وتعيين العقيد طارق داود مأمورا لمركز قطور والعقيد إبراهيم خليل مأمورا لمركز زفتي والعقيد مهند أبوليمون مأمورا لقسم المسطحات المائية بالغربية والعميد محمود جلال مأمورا لقسم المرافق بطنطا والعميد مصطفي القمري مأمورا لقسم حقوق الإنسان والعقيد طارق أبوالدهب وكيلا لإدارة مرور الغربية واستمرار العميد أحمد الخواجة مديرا لمباحث التموين.

كما ضمت الحركة العميد مجدي سعد الدين مدير لإدارة العلاقات العامة والإعلام والعقيد أيمن حجازي رئيسا لقسم شئون الضباط والعقيد خالد عبدالحميد وكيلا لمباحث الغربية والعقيد أحمد مبروك رئيسا لقسم مباحث الأموال العامة والمقدم عبدالحميد خميس رئيسا لمباحث تنفيذ الأحكام بالغربية والعقيد حسين غنيم رئيسا لفرع البحث الجنائي بمركزي زفتى والسنطة والعقيد سيد عبدالعزيز رئيسا لفرع البحث الجنائي بمركزي كفرالزيات وبسيون وتعيين المقدم محمد جلال مديرا لمكتب مدير الأمن واستمرار النقيب أحمد مهران بمكتب مدير الأمن والمقدم وليد الصواف رئيسا لقسم مباحث المصنفات الفنية والمقدم أحمد الغنيمي رئيسا لمباحث المخدرات والرائد محمد نصحي رئيسا لمباحث الأداب والمقدم وليد غنيم رئيسا لمباحث مركز كفرالزيات والرائد عمرو الحو رئيسا لمباحث قسم ثان طنطا والرائد محمد الحداد رئيسا لمباحث مركز المحلة الكبري وإستمرار المقدم حاتم نصر رئيسا لمباحث مرور الغربية والمقدم سامي الرويني رئيسا لمباحث مركز طنطا والرائد عمرو الطوخي رئيسا لمباحث قسم أول طنطا والرائد أحمد غبارة رئيسا لمباحث مركز بسيون والرائد محمد كساب رئيسا لمباحث مركز قطور والرائد محمد البرلسي رئيسا لمباحث مركز سمنود والرائد علي أبوزهرة رئيسا لمباحث مركز زفتي والرائد أحمد الصباحي رئيسا لمباحث مركز السنطة والرائد حسن أبوالمجد رئيسا لمباحث قسم أول المحلة والرائد محمد صقر رئيسا لمباحث لقسم ثان المحلة.

وشملت الحركة تعيين النقيب هادي سالم معاونا لمباحث مركز كفرالزيات والنقيب أحمد الهرميل معاونا لمباحث قسم ثان طنطا والنقيب محمد عبدالسلام معاونا لمباحث المخدرات والنقيب محمود غرابة ضابطا بإدارة البحث الجنائي والملازم أول علي هشام خطاب ضابطا بمباحث المرور والملازمين أول محمود أبوالمكارم وتعيين النقيب أحمد عاشور رئيسا لمباحث مرور زفتي والملازمين أول محمد خالد العرنوسي ومحمود أبوالمكام ضباط بوحدة مباحث مرور زفتي والملازمين أول أحمد الجيار ومصطفى راضي ومحمد الغول وباسم أبوزيد ضباط لمباحث قسم ثان طنطا والملازمين أول محمد إلهامي ومحمود عبدالمعز وسمير البحيري ضباط بوحدة مباحث قسم أول طنطا.

كما تضمنت الحركة استمرار النقباء أحمد العليمي ومحمد الدهراوي ومحمد النحراوي وتوفيق شهوان ضباط بوحدة مباحث مركز طنطا، واستمرار النقباء علاء موسي وعمرو سالم ومحمد سراج ضباط بوحدة مباحث قسم أول طنطا.