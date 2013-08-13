بالصور| سهرة ذهبية لنوال الزغبي بحضور جمهور لبناني وعربي

كتب : فاطمة النشابي الإثنين 12-08-2013 22:38

لم تكن سهرة عيد الفطر عادية. هذا هو الانطباع الذي خرج به الساهرون من حفل العيد الذي أحييه النجمة نوال الزغبي في فندق لورويال، حيث حضر جمهور نوال ليس فقط من لبنان، بل من عدد من الدول العربية، كما حضرت مجموعة من نادي معجبي نوال زغبي من فلسطين خصيصا لمشاهدة وحضور الحفل.

وفوجئ منظمو الحفل بالعدد الذي فاق التوقعات، من جمهور ظل يغني مع نجمته من لحظة ظهورها على المسرح حتى مغادرتها، وسط تصفيق ومطالبة بالمزيد من الأغاني.

ولم تترك نوال لونا غنائيا إلا وغنته للجمهور، الذي بدا مشتاقا لسماع نجمته تغني أغانيها الجديدة والقديمة. وغنت نوال إلى جانب أغانيها مقاطع من أغانٍ لوردة وأم كلثوم، وبين الطربي والشعبي والرومانسي ظل الجمهور واقفا يستمع ويستمتع بصوت وحضور وأداء الزغبي، التي أطلت في فستان ساحر ومبهر.

وتستعد نوال الزغبي لتصوير حلقة تليفزيونية من إخراج طوني قهوجي، بالإضافة إلى التحضير لألبومها الجديد.