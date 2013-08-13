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انطلاق برنامج أصدقاء شرطة رأس الخيمة الصيفي

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انطلاق برنامج أصدقاء شرطة رأس الخيمة الصيفي انطلاق برنامج أصدقاء شرطة رأس الخيمة الصيفي

انطلقت صباح أمس فعاليات برنامج "أصدقاء الشرطة الصيفي السنوي" لطلاب المدارس من الصف التاسع وحتى الصف الثاني عشر، التي تنظمه شرطة رأس الخيمة بإشراف مباشر من إدارة الإعلام والعلاقات العامة.

وأوضح العميد محمد النوبي محمد نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة بأن شرطة الإمارة تحرص في كل عام على إقامة هذا الملتقى الصيفي لطلاب المدارس من البنين، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية ولشرطة رأس الخيمة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع وتفعيل دور الشرطة في تقديم الخدمات المجتمعية، وشغل أوقات فراغ الشباب خلال فترة الإجازة بكل ما هو مفيد، لخلق جيل واع ومدرك لأهمية التطوير والتميز في مجتمعهم من جهة أخرى.

كما أشاد العميد محمد النوبي بدعم واهتمام سمو قائد عام شرطة رأس الخيمة بأبنائه الطلبة وحرصه على شغل أوقات فراغهم بكل ما يعود عليهم بالنفع والفائدة، و يجنبهم رفقاء السوء.

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