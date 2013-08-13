«حقيبة متكاملة» لتدريب موجهي وحدة الكلاب في جمارك دبي

استحدث مركز التدريب في جمارك دبي حقيبة تدريبية متكاملة لتدريب موجهي وحدة الكلاب الجمركية. وتهدف هذه الحقيبة إلى بناء قدرات موجهي الكلاب الجمركية وتمكينهم من فهم سلوكيات الكلاب وكيفية التعامل معها لكشف المخدرات والمتفجرات، من خلال استخدام التقنيات الحديثة في تدريبهم. ويأتي تطوير هذه الحقيبة كجزء من استراتيجية الدائرة المتمثلة في حماية منافذ إمارة دبي من دخول كافة المواد الممنوعة والمساهمة في تحقيق وسلامة المجتمع ودعم التجارة المشروعة عالمياً.

وتتكون هذه الحقيبة التدريبية من ثلاثة أجزاء: حقيبة المتدرب وحقيبة المدرب والاختبارات المبدئية والنهائية، وذلك بهدف تمكين موجهي الكلاب الجمركية من أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة عالية.

وقالت فريال توكل، مدير إدارة مركز التدريب الجمركي، إن المركز يسعى من خلال هذه الحقيبة التدريبية المتكاملة إلى بناء قدرات الموارد البشرية في الدائرة ورفع كفاءة العمل الجمركي وتعزيز الحس الأمني. وأضافت توكل أن إعداد هذه الحقيبة يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لمركز التدريب الجمركي، والتي تهدف الى إطلاق سلسلة من الحقائب التدريبية الجديدة التي تختص بالتفتيش والعمليات الجمركية وذلك لتحقيق الجودة والتنافسية العالمية. كما أكدت على حرص المركز على إجراء اختبارات قبل وبعد البرامج التدريبية لمعرفة مدى استفادة المتدربين من البرامج والتمكن من تطويرها بشكل دائم.

وكرمت فريال توكل المدرب المتميز نشوان محمد سعيد من إدارة الدعم الفني والذي كان له دور كبير في المبادرة والمساهمة في إعداد هذه الحقيبة التدريبية المتكاملة، وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً في إعداد الحقائب التدريبية، وبإشراف ودعم مباشر من مركز التدريب الجمركي.