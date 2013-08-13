مؤسسة خليفة الإنسانية تواصل إغاثة 135 ألف عائلة سورية

واصلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تنفيذ مراحل مشروع إغاثة 135 الف عائلة نازحة الى لبنان بسبب الأحداث في سوريا، حيث شملت عائلات سورية ولبنانية وفلسطينية اضطرتها الأحداث الى النزوح الى الاراضي اللبنانية.

وقامت فرق مؤسسة خليفة خلال الايام الماضية بتوزيع آلاف الكوبونات والقسائم الغذائية على العائلات النازحة، والتي وصلت الى مناطق لبنانية متعددة منها بيصور والشويفات وعالية وبحمدون وصوفر وكافة قرى الجبل التي تؤوي عددا من النازحين وتم توزيع هذه القسائم أيضا على عائلات نازحة في مناطق اقليم الخروب وصيدا.

وشملت توزيعات المؤسسة أيضا قرى الجبل والجنوب، بالاضافة الى حملات توزيع مستمرة في الشمال اللبناني والبقاع وحتى العاصمة اللبنانية بيروت وفي كل منطقة وبلدة وحي ياوي نازحين بالتنسيق مع البلديات التي تملك سجلات احصاء لعدد النازحين.

وفي هذا السياق وجهت العشرات من الاتحادات البلدية في الشمال اللبناني وتحديدا في طرابس وعكار والضنية وفي الجنوب اللبناني والبقاع الشكر والتقدير لمؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان للأعمال الانسانية على هذه المبادرة الامارتية التي تعبر عن دعم إماراتي مستمر للعائلات المنكوبة والتي اضطرتها الاحداث في سوريا الى هجرة ديارها وأصبحت تعاني من ضائقة اقتصادية حقيقية.

وأكدت العائلات النازحة المستفيدة من المساعدات الاماراتية ان القسائم الغذائية التي وزعت عليها من الفرق التابعة لمؤسسة خليفة جاءت في وقتها المناسب لتشكل لها مصدر رزق تسد به حاجتها الى الطعام والدواء والغطاء.