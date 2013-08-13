حريق ضخم يلتهم 7 مستودعات في «صناعية الشارقة»

التهم حريق (متطور) ضخم 7 مستودعات تحتوي على مجموعة من السيارات وقطع الغيار المستعملة، بالإضافة إلى مستودع للأثاث، وذلك في المنطقة الصناعية الخامسة بمدينة الشارقة، حيث سيطرت فرق الدفاع المدني على الحريق، ونجحت في عدم انتشاره في المستودعات المجاورة، بالرغم من وجود رياح قوية، وأسفر الحريق عن إصابة حالتين باختناق، تم إسعاف إحداهما داخل الموقع، وأما الثانية فتم نقلها إلى مستشفى القاسمي للعلاج.

وأفاد العقيد ناصر جمعة بن هندي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة بالإنابة، أن غرفة العمليات تلقت في العاشرة وخمسين دقيقة صباح أمس، بلاغاً يفيد بنشوب حريق متطور (ضخم) في عدد من المستودعات التي تضم مجموعة من سيارات السكراب وقطع الغيار المستعملة والأثاث في المنطقة الصناعية الخامسة، وعلى الفور، تم تحريك 5 فرق من الدفاع المدني بالشارقة، ممثلة في مراكز سمنان ومويلح والحمرية، كما تم الاستعانة بفرق مساندة من دفاع مدني دبي وعجمان وأم القيوين، بالإضافة إلى صهاريج مياه من بلدية الشارقة، حيث أشرف على عمليات الإطفاء العقيد خالد بن كنون مدير إدارة المراكز، والعقيد راشد المري مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للدفاع المدني، وعدد من الضباط بالإدارة.

وأضاف العقيد ناصر بن هندي: منذ وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث تم التعامل وبسرعة مع الحريق، وحرصها على عدم انتشار النيران إلى المستودعات المجاورة، والتي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، وبالفعل، نجحت هذه الفرق في السيطرة على الحريق في زمن قياسي، وحتى كتابة هذه السطور، كانت فرق الدفاع المدني تقوم بتبريد المكان لتسليمه إلى المختبر الجنائي لمتابعة مهامه في الكشف عن أسباب الحريق.

كما شاركت فرق من شرطة الشارقة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات والأنجاد في إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مكان الحريق، لإتاحة الفرصة إلى مركبات الإطفاء إلى دخول منطقة الحريق دون عوائق، كما تم عمل حاجز أمني لمنع الجمهور من الوجود بالقرب من الحريق.