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بالفيديو – أهم هدف في حياتك

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بالفيديو – أهم هدف في حياتك بالفيديو – أهم هدف في حياتك

متعة كرة القدم الحقيقية في الأهداف.. ولكن هذه المتعة تتضاعف لو كان فريقك المفضل هو من سجل الهدف.

وسأل FilGoal.com متابعيه على مواقع التوصل الاجتماعي "ما أكثر هدف أسعدك؟".

وجاءت الردود متباينة من زوار الموقع، ولكن اختار مشجعو الأهلي هدف محمد أبو تريكة في الصفاقسي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006 كأكثر هدف سعد به جمهور الفريق الأحمر.

الأهلي لعب مع الصفاقسي في رادس من أجل الفوز فقط، بعد التعادل في مباراة الذهاب في القاهرة 1-1.

وتأخر انتصار الأهلي حتى الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، حيث أطلق محمد أبو تريكة تسديدة صاروخية خطفت اللقب للأهلي من قلب تونس.

وبالمثل، اختار مشجعو الزمالك هدفا قادهم للتتويج بدوري أبطال إفريقيا كأكثر هدف سعدوا به.

وكان تامر عبد الحميد نجم وسط الزمالك السابق صاحب الهدف الذي اختاره زوار FilGoal.com كأكثر هدف كان سببا في فرحتهم.

فتسديدة عبد الحميد اقتنصت للزمالك لقب نسخة 2002 من الرجاء المغربي بالفوز 1-0 في القاهرة، بعد التعادل في الذهاب سلبيا.

واتفق متابعو FilGoal.com على أن هدف عماد متعب مع منتخب في الجزائر في مباراة تصفيات مونديال 2010 هو صاحب نصيب الأسد من فرحتهم من بين أهداف الفراعنة.

مصر كانت بحاجة للفوز 2-0 على الأقل في القاهرة من أجل خوض مباراة فاصلة أمام الجزائر في مشوار التأهل للمونديال.

وظل الحلم مهددا حتى الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، حتى سجل متعب الهدف الثاني للفراعنة من رأسية.

ولعب المنتخبان مباراة فاصلة في السودان، فازت بها الجزائر 1-0 وتأهلت للمونديال.

وسأل FilGoal.com متابعيه المهتمين بالدوريات الأوربية عن أكثر الأهداف التي سعدوا بها.

وتنوعت الإجابات بتباين ميول متابعينا في تشجيع الفرق.

واختار زوار الموقع ثلاثة أهداف شعروا معها بالفرحة الأكبر.

1- فرناندو توريس في برشلونة "نصف نهائي دوري الأبطال 2012"

2- هدف زين الدين زيدان الأول مع فرنسا في البرازيل "نهائي مونديال 1998"

3- أندريس إنيستا في تشيلسي "نصف نهائي دوري الأبطال 2009"

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فيديو اليوم السابع

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