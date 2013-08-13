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الزمالك يفاضل بين 4 حراس

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الزمالك يفاضل بين 4 حراس الزمالك يفاضل بين 4 حراس

دخل الزمالك في مفاوضات مع أربعة حراس مرمى من أجل دعم هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك تعاقد مع محمد العقباوي حارس المقاولون العرب في وقت سابق، ولكنه فسخ تعاقده معه بصورة مفاجأة بعد أيام.

وقال أيمن طاهر مدرب حراس المرمى للموقع الرسمي للزمالك: "نفاضل بين الحراس الأربعة حاليا لاختيار أحدهم، على أن يكون هذا الحارس مناسب لقيمة الزمالك ومتطلبات النادي وبشرط أن يكون حارس على مستوى عالي".

وتابع "لسنا على عجلة من أمر التعاقد مع حارس مرمى لأنه لن يقيد في القائمة الأفريقية بعد غلق ملف القيد، والفريق يمتلك حاليا حراس على أعلى مستوى بوجود عبد الواحد السيد ومحمود جنش والحارس الشاب محمود حمدي ، بجانب حراس قطاع الناشئين أصحاب المستوى المتميز".

وكان حلمي طولان المدير الفني للزمالك قد كشف عن حاجة الفريق للتدعيم في أربعة مراكز.

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