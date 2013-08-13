المخاض.. علامة تكشف للمرأة قرب حدوث الولادة

تسأل قارئة هل الدخول فى مرحلة المخاض دليل على اقتراب حدوث الولادة؟ وهل له مراحل يمكن للمرأة أن تدرك من خلالها مراحل الولادة؟

تعانى الأم الحامل عند اقتراب موعد الولادة من عدد من التغيرات والآلام التى تزداد عند اقتراب موعد الولادة والمخاض هو أهم ما يميز اقتراب موعد الولادة وهذا ما يوضحه دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد قائلا: ما يسمى بالمخاض يبدأ الرحم فى الانقباض لدفع الجنين للخارج وهناك ثلاث مراحل للمخاض فى الفترة الأولى وتبدأ فترته من 8 إلى 12 ساعة وقد تقصر وقد تطول على حسب الوضع وبعدها ينتقل المخاض لعنق الرحم مما يسمح بخروج الجنين تأتى بعد ذلك المرحلة الثانية ومدتها من 10 إلى 30 دقيقة وهى مرحلة خروج الجنين بعد ذلك تأتى المرحلة الثالثة ومدتها من 10 إلى 20 دقيقة وهى مرحلة خروج المشيمة، وفى الأسابيع الأخيرة تحدث بعض التقلصات الرحمية وتكون غير منتظمة ولا تبدأ عملية الولادة الحقيقية إلا بعد أن تصبح تلك التقلصات ألمها أكثر حيث يكون هناك شعور بالألم فى منطقة الظهر وأسفل البطن ويتركز الألم عند الولادة أسفل بطن الأم الحامل ومن السرة إلى أسفل المنطقة التناسلية لذا لابد أن تكون المرأة هادئة حتى تتمكن من المرور بفترة الولادة بأمان.

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