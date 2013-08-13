توفير مواد إيواء بقيمة مليار جنيه لمتضرري السيول في الخرطوم

كتب : أ ش أ الإثنين 12-08-2013 20:26

قالت ولاية الخرطوم إنه تم توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية والإيوائية للمتضررين من الأمطار والسيول خلال الأيام الماضية بقيمة مليار جنيه.

وقال مفوض العون الإنساني بولاية الخرطوم محمد مصطفى السناري، في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم، إن المفوضية استنفرت جميع المنظمات الوطنية والإسلامية والأجنبية ووكالات الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم للمتأثرين بجميع المحليات بالولاية، بالإضافة إلى تكوين غرفة طوارئ بمشاركة المنظمات والجهات ذات الصلة.

وأوضح السناري أنه تم تقسيم العمل على قطاعات خاصة بالصحة والتعليم والمعالجات الهندسية لأكثر المناطق تضررا، مشيرا إلى أن المنظمات عملت على توفير كميات كبيرة من مواد الإيواء، شملت مشمعات وناموسيات وبطاطين وخيم، وأنه تم توزيع مواد الإيواء على حسب الحالة، مضيفا أنه تم كذلك توفير طلمبات شفط لتفريغ المياه وجراكن لمياه الشرب، بالإضافة إلى الصادرات المتحركة مع الوزارات المختصة بكوادرها الطبية.

وأشاد بدور المنظمات الوطنية والأجنبية وفاعلي الخير، كاتحاد الشباب والهلال الأحمر السوداني، كاشفا أن أربعة آلاف من فاعلي الخير ساهموا في دعم المتأثرين من الفيضانات والأمطار والسيول، ودعا جميع المنظمات التي تعمل في الشأن الإنساني إلى التنسيق مع المفوضية ليتم توزيعهم على المحليات.