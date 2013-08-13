أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

توفير مواد إيواء بقيمة مليار جنيه لمتضرري السيول في الخرطوم

Google+ Print
توفير مواد إيواء بقيمة مليار جنيه لمتضرري السيول في الخرطوم توفير مواد إيواء بقيمة مليار جنيه لمتضرري السيول في الخرطوم

كتب : أ ش أ الإثنين 12-08-2013 20:26

قالت ولاية الخرطوم إنه تم توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية والإيوائية للمتضررين من الأمطار والسيول خلال الأيام الماضية بقيمة مليار جنيه.

وقال مفوض العون الإنساني بولاية الخرطوم محمد مصطفى السناري، في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم، إن المفوضية استنفرت جميع المنظمات الوطنية والإسلامية والأجنبية ووكالات الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم للمتأثرين بجميع المحليات بالولاية، بالإضافة إلى تكوين غرفة طوارئ بمشاركة المنظمات والجهات ذات الصلة.

وأوضح السناري أنه تم تقسيم العمل على قطاعات خاصة بالصحة والتعليم والمعالجات الهندسية لأكثر المناطق تضررا، مشيرا إلى أن المنظمات عملت على توفير كميات كبيرة من مواد الإيواء، شملت مشمعات وناموسيات وبطاطين وخيم، وأنه تم توزيع مواد الإيواء على حسب الحالة، مضيفا أنه تم كذلك توفير طلمبات شفط لتفريغ المياه وجراكن لمياه الشرب، بالإضافة إلى الصادرات المتحركة مع الوزارات المختصة بكوادرها الطبية.

وأشاد بدور المنظمات الوطنية والأجنبية وفاعلي الخير، كاتحاد الشباب والهلال الأحمر السوداني، كاشفا أن أربعة آلاف من فاعلي الخير ساهموا في دعم المتأثرين من الفيضانات والأمطار والسيول، ودعا جميع المنظمات التي تعمل في الشأن الإنساني إلى التنسيق مع المفوضية ليتم توزيعهم على المحليات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة