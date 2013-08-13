الأذينة: «السكنية» مقبلة على مرحلة مفصلية ... وتعاون مجلس الأمة يدعو إلى التفاؤل

| كتب محمد صباح |

> أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير البلدية المهندس سالم الأذينة، ان المؤسسة مقبلة على مرحلة مفصلية وستكون ملتزمة بالخطة التي قدمتها سابقا امام المجلس المبطل، وستكون هناك امور حيوية سيتم الإعلان عنها في وقتها، وتشتمل على بوادر حل للقضية الاسكانية سترى النور قريبا بلا تحديد مواعيد، مشيرا الى ان هناك توزيعات جديدة وقريبة والمؤسسة بانتظار بعض الردود من جهات عدة ذات صلة.> وقال ان التفاؤل سيد المرحلة المقبلة لتحقيق طموحات الشعب الكويتي، في ما يخص الاسكان وسيتلمس الجميع هذا العمل قريبا.> وقال الاذينة في تصريح صحافي عقب استقباله المهنئين صباح امس في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بمناسبة تكليفه حقيبة الاسكان، وتقبل التهاني بعيد الفطر السعيد، ان توليه حقيبتي الاسكان والبلدية سيساهم بشكل فعال وحيوي وايجابي في تسهيل اجراءات تحرير الاراضي وهذا سيكون محور عملنا خلال الفترة المقبلة، موضحا ان الملف الاسكاني ملف ينتظره كل كويتي على هذه الارض، وتنتظره كل أسرة كويتية ولدي تفاؤل كبير خاصة مع تعاون مجلس الامة الحالي والذي يدعو الى التفاؤل كثيرا من خلال التركيبة الحالية سواء ممن تعاملنا معهم سابقا او الجدد ممن نتوسم فيهم الخير فهم طاقات شبابية تستحق الاشادة.> وأشارالاذينة إلى أن المدن الإسكانية ستكون اهم ماسيستكمل خلال الفترة المقبلة لتوفير ما يقارب 55 الف وحدة سكنية، مؤكدا أن المؤسسة تهدف إلى ذلك من خلال السعي عبر العديد من الخطوات الايجابية التي طرحت، وستستكمل بعد دخول الاستشاري لهذه المشاريع.> وقال ان هناك فريقا متكاملا يعمل حول هذا الامر بشكل جدي، من خلال الالتزام بما جاء في خطة التنمية من مهام ومسؤوليات تخص وزارة الاسكان والبلدية والتنسيق الكامل في ما بين الوزارة وبين الجهات والمؤسسات الحكومية الاخرى، للاسراع في انجاز كافة المشاريع التي تم اعتمادها لتكون واقعا ملموسا.> وعن التجديد لبعض الوكلاء ممن انتهت عقودهم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اكد الاذينة ان استقرار اي عمل لايتأتى الا من خلال استقرار العاملين فيه مهما اختلفت مناصبهم، مشددا على ان القرار لم يتخذ بالتجديد او عدمه ولكن لنكون دائما متفائلين.> وأعلن الأذينة ان خاصية تبريد المدن الجديدة، هو تصور وضع في الحسبان ليكون ضمن مشاريع المؤسسة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء، وفق خطوات عملية وعلمية مدروسة لنجني ثمارها جميعا.