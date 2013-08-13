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رئيس أركان «الجيش السوري الحر» يزور معقل «الأسد» باللاذقية

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رئيس أركان «الجيش السوري الحر» يزور معقل «الأسد» باللاذقية رئيس أركان «الجيش السوري الحر» يزور معقل «الأسد» باللاذقية

تفقد رئيس أركان الجيش السوري الحر، اللواء سليم إدريس، مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية في ريف محافظة اللاذقية، التي تعد معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري، بشار الأسد.

وأظهرت لقطات على «يوتيوب»، نقلته قناة «العربية» ، الإثنين، «إدريس» الذي ارتدى ملابس مدنية سوداء اللون ووضع قبعة رمادية، وهو برفقة عدد من المقاتلين وأشخاص بلباس مدني في ريف المحافظة الساحلية في غرب سوريا.

وقال «إدريس» إنه «يزور اللاذقية للاطلاع على حقيقة الإنجازات المهمة والانتصارات الكبيرة التي حققها إخوتنا الثوار على جبهة الساحل»، وأضاف: «نحن اليوم موجودون لنؤكد أن رئاسة الأركان تنسق بشكل كامل ومتواصل مع قيادة الجبهة الساحلية بخصوص العمليات العسكرية»، وتابع بقوله «سنواصل العمل بزخم عال في الجبهة الساحلية».

يذكر أن المعارضة السورية حققت خلال الأيام الماضية تقدما في المحافظة الساحلية، وسيطرت على 11 قرية ذات غالبية علوية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعد اللاذقية معقلا أساسيا للنظام السوري الذي يسيطر على غالبية مناطقها، باستثناء جيوب لمقاتلي المعارضة في منطقتي جبل الأكراد وجبل التركمان في شمالها الشرقي.

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