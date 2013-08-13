وقفة لإقالة عميدة كلية رياض الأطفال بجامعة دمنهور

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نظم عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية رياض الأطفال بجامعة دمنهور اليوم الاثنين وقفة احتجاجية حاملين الكروت الحمراء أمام مبنى الكلية، للمطالبة بإقالة عميدة كلية رياض الأطفال الدكتورة زينب علام ، احتجاجا على ما وصفوه بالتعسف وسوء الإدارة.

وأكد المحتجون أنهم قاموا بعرض مذكرة جماعية لأعضاء هيئة التدريس كلية رياض الأطفال على مكتب رئيس الجامعة الدكتور حاتم صلاح الدين للمطالبة بإقالة العميدة وذلك لمعالجتها السطحية للأمور وتحيزها لفئة دون الأخرى والمعاملة الفجة لفئات بعينها،على حد قولهم.

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