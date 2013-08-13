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إحالة أحد مسئولي النظافة بطنطا للتحقيق للإهماله

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إحالة أحد مسئولي النظافة بطنطا للتحقيق للإهماله إحالة أحد مسئولي النظافة بطنطا للتحقيق للإهماله
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منذ 1 ساعة 9 دقيقة

قرر اللواء السعيد عبد المعطى وكيل أول وزارة سكرتير عام محافظة الغربية والقائم بأعمال المحافظ، إحالة مسئول النظافة بدوران شارع النادى إلى التحقيق لإهماله فى عمله وعدم متابعة أعمال النظافة بالمنطقة المكلف بها.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها السكرتير العام لمدينة طنطا أثناء أجازة عيد الفطر المبارك لمتابعة أعمال النظافة ... حيث أصدر توجيهاته للجهات المعنية بالبدء فى تطوير وتجميل دوران شارع النادى وإزالة الإشغالات الموجودة بسوق الجملة ورفع مخلفات القمامة بصفة مستمرة بموقف سوق الجملة وتوفير صناديق كافية للقمامة بمنطقة تقاطع شارع عمر بن عبد العزيز مع شارع سعيد وإزالة الإعلانات المخالفة بتقاطع شارع محب مع شارع سعيد.
> وأكد على استمرار الجولات الميدانية بعد أجازة عيد الفطر لمتابعة أعمال النظافة والرصف ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على الخدمات الحقيقية التى تؤدى للمواطنين والتعرف على المشاكل والمعوقات والعمل على حلها.

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