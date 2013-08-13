حملة نظافة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة قنا

قرر صلاح عبد المجيد، محافظ قنا، البدء فى حملة نظافة مكثفة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة قنا اعتبارا من الغد وتستمر لمد أسبوع على أن يتم زيادة عدد العمالة المستخدمة، وانتداب عمالة أخرى من مجالس المدن والقرى المجاورة للمدينة.

وتأتى هذه الحملة فى استجابة عاجلة من محافظ قنا للمطالب والشكاوى المقدمة من أهالى المنطقة.. حيث أكد أنه سيقوم بزيارة يوم الخميس القادم للاطمئنان على سير أعمال النظافة بالمنطقة.

وأشار عبد المجيد إلى أنه سيتم تنفيذ حملة النظافة بالاستعانة بعدد كبير من اللوادر وقلابات النظافة مما يساعد فى سرعة الانتهاء من عمليات النظافة قبل الموعد المحدد، كما سيتم التنسيق مع مسئول الشبكات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل حصر لغرف الصرف الصحى التى تحتاج لتغطية، ومن المقرر أن يتم تغطيتها بالخرسانة حفاظا على سلامة أهالى المنطقة.

وفى سياق متصل، تفقد محافظ قنا مخبز مدينة العمال الذى تبلغ طاقته الإنتاجية 23 ألفا و500 رغيف بحصة يومية 47 جوالا زنة 50 كجم للاطمئنان على سير العمل داخل المخبز ومدى مطابقة الخبز للمواصفات المقررة.

وبسؤاله للمواطنين الذين أشادوا بجودة رغيف الخبز، أعطى المحافظ تعليماته بزيادة حوافز العاملين بالمخبز، كما تفقد عبد المجيد شارع الجمهورية بمدينة قنا واطمأن على استكمال أعمال الرصف والنظافة بالشارع.