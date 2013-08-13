ننشر بالتفاصيل حركة التنقلات الداخلية لضباط شرطة الغربية

حصلت "اليوم السابع" على حركة التنقلات الداخلية لضباط مديرية أمن الغربية التى اعتمدها اللواء حاتم عثمان مدير أمن الأمن اليوم الاثنين.

وجاءت الحركة كالتالى، تعيين العميد أحمد عبد الوهاب مأمورا لقسم أول طنطا، واستمرار العميد حاتم عبد الله مأمورا لمركز شرطة طنطا، والعميد ناصر عطية مأمورا لمركز السنطة، والعميد علاء عمار مأمورا لمركز المحلة، والعقيد محمد السروجى مأمورا لقسم ثان طنطا، والعقيد أشرف درويش مأمورا لمركز كفر الزيات، وتعيين العقيد طارق داود مأمورا لمركز قطور، والعقيد إبراهيم خليل مأمورا لمركز زفتى، والعقيد مهند أبوليمون مأمورا لقسم المسطحات المائية بالغربية، والعميد محمود جلال مأمورا لقسم المرافق بطنطا، والعميد مصطفى القمرى مأمورا لقسم حقوق الإنسان، والعقيد طارق أبو الدهب وكيلا لإدارة مرور الغربية، واستمرار العميد أحمد الخواجة مديرا لمباحث التموين.

وتضمنت الحركة استمرار العميد مجدى سعد الدين مدير لإدارة العلاقات العامة والإعلام والعقيد أيمن حجازى رئيسا لقسم شئون الضباط، والعقيد خالد عبد الحميد وكيلا لمباحث الغربية، والعقيد أحمد مبروك رئيسا لقسم مباحث الأموال العامة، والمقدم عبد الحميد خميس رئيسا لمباحث تنفيذ الأحكام بالغربية، والعقيد حسين غنيم رئيسا لفرع البحث الجنائى بمركزى زفتى والسنطة، والعقيد سيد عبد العزيز رئيسا لفرع البحث الجنائى بمركزى كفر الزيات وبسيون، وتعيين المقدم محمد جلال مديرا لمكتب مدير الأمن، مع بقاء النقيب أحمد مهران بمكتب مدير الأمن، والمقدم وليد الصواف رئيسا لقسم مباحث المصنفات الفنية، والمقدم أحمد الغنيمى رئيسا لمباحث المخدرات والرائد محمد نصحى رئيسا لمباحث الآداب، والمقدم وليد غنيم رئيسا لمباحث مركز كفر الزيات والرائد عمرو الحو رئيسا لمباحث قسم ثان طنطا، والرائد محمد الحداد رئيسا لمباحث مركز المحلة الكبرى، مع استمرار المقدم حاتم نصر رئيسا لمباحث مرور الغربية والمقدم سامى الروينى رئيسا لمباحث مركز طنطا، والرائد عمرو الطوخى رئيسا لمباحث قسم أول طنطا، والرائد أحمد غبارة رئيسا لمباحث مركز بسيون، والرائد محمد كساب رئيسا لمباحث مركز قطور، والرائد محمد البرلسى رئيسا لمباحث مركز سمنود والرائد على أبوزهرة رئيسا لمباحث مركز زفتى، والرائد أحمد الصباحى رئيسا لمباحث مركز السنطة والرائد حسن أبوالمجد رئيسا لمباحث قسم أول المحلة، والرائد محمد صقر رئيسا لمباحث لقسم ثان المحلة.