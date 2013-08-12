مقتل جنديين فى هجوم مسلح بمدينة سرت الليبية

قتل جنديان ليبيان فى هجوم شنته مجموعة مسلحة مساء اليوم الاثنين على سيارة عسكرية كانا يستقلانها بمدينة سرت الساحلية وسط ليبيا، ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصدر أمنى قوله إن "مجموعة مسلحة قامت باعتراض سيارة عسكرية تابعة لكتيبة شهداء الزاوية التابعة للجيش الوطنى فى سرت وأطلقوا النار عليها أثناء توجهها من منطقة جارف إلى منطقة أبوهادى، حيث مقر الكتيبة، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الكتيبة كانا فى السيارة".

وبين المصدر أنه "يجرى تمشيط المنطقة التى وقع فيها الهجوم لمعرفة الفاعلين ودوافع هذا الفعل الإجرامى"، وكانت سرت، معقل نظام العقيد الراحل معمر القذافى، سقطت فى أيدى الثوار عام 2011، ولم تطلها بقوة موجة العنف التى تهز البلاد منذ سقوط النظام السابق، إلا أن سكانها يشكون من الإهمال.

وتشهد ليبيا تصاعداً فى أعمال العنف والاغتيالات التى تستهدف ضباطاً فى الجيش والشرطة وقضاة ونشطاء سياسيين وحقوقيين، فيما تحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمنى المضطرب فى البلاد.