أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل جنديين فى هجوم مسلح بمدينة سرت الليبية

Google+ Print
مقتل جنديين فى هجوم مسلح بمدينة سرت الليبية مقتل جنديين فى هجوم مسلح بمدينة سرت الليبية

قتل جنديان ليبيان فى هجوم شنته مجموعة مسلحة مساء اليوم الاثنين على سيارة عسكرية كانا يستقلانها بمدينة سرت الساحلية وسط ليبيا، ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصدر أمنى قوله إن "مجموعة مسلحة قامت باعتراض سيارة عسكرية تابعة لكتيبة شهداء الزاوية التابعة للجيش الوطنى فى سرت وأطلقوا النار عليها أثناء توجهها من منطقة جارف إلى منطقة أبوهادى، حيث مقر الكتيبة، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الكتيبة كانا فى السيارة".

وبين المصدر أنه "يجرى تمشيط المنطقة التى وقع فيها الهجوم لمعرفة الفاعلين ودوافع هذا الفعل الإجرامى"، وكانت سرت، معقل نظام العقيد الراحل معمر القذافى، سقطت فى أيدى الثوار عام 2011، ولم تطلها بقوة موجة العنف التى تهز البلاد منذ سقوط النظام السابق، إلا أن سكانها يشكون من الإهمال.

وتشهد ليبيا تصاعداً فى أعمال العنف والاغتيالات التى تستهدف ضباطاً فى الجيش والشرطة وقضاة ونشطاء سياسيين وحقوقيين، فيما تحاول الليبية السيطرة على الوضع الأمنى المضطرب فى البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة