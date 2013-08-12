مصدر إسرائيلى: الإفراج عن السجناء الفلسطينيين الـ26 ليلة غد الثلاثاء

قال مصدر إسرائيلى إنه سيتم ليلة غد الثلاثاء، الإفراج عن السجناء الفلسطينيين الـ26 الذين وافقت الحكومة على إطلاق سراحهم أمس، وقال المصدر لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية الإلكترونية، إن إطلاق سراحهم قد يتأخر فى حالة حدوث تطورات غير متوقعة أو مفاجآت ومن ثم يتعين إصدار تأكيد رسمى بالموعد والتوقيت، والإفراج عن السجناء يعد إيماءة حسن نوايا تجاه الفلسطينيين، وتفضل إسرائيل أن يتم الإفراج عنهم فى الليل فى محاولة للحد من الاحتفالات الفلسطينية ومنع مشاركة جماهيرية ضخمة.

وتأتى الموافقة على الإفراج عن الستة وعشرين أسيرا فى إطار خطة أوسع لإطلاق سراح 104 أسرى وافقت إسرائيل مبدئيا الشهر الماضى على الإفراج عنهم من أجل استئناف المحادثات مع الفلسطينيين، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو فى بيان أن 14 من السجناء الذين سيفرج عنهم سيتجهون إلى قطاع غزة و12 إلى الضفة الغربية،فى حين ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن 15 منهم سيتوجهون إلى غزة و11 إلى الضفة.

ويأتى الإفراج عن السجناء الـ26 قبل انطلاق الجولة القادمة من المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية بعد غد الأربعاء فى القدس، كانت المحادثات قد توقفت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات قبل أن يعود الجانبان الفلسطينى والإسرائيلى إلى طاولة المفاوضات أواخر الشهر الماضى فى واشنطن بوساطة أمريكية، واتفق الطرفان على العمل من أجل إبرام اتفاق فى غضون تسعة أشهر للتوصل إلى حل الدولتين لوضع حد للصراع المستمر منذ عقود.