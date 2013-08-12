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الإعلامية الليبية خديجة العمامى تنجو من محاولة اغتيال

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الإعلامية الليبية خديجة العمامى تنجو من محاولة اغتيال الإعلامية الليبية خديجة العمامى تنجو من محاولة اغتيال

نجت الإعلامية الليبية خديجة العمامى مدير قناة ليبيا الأحرار الفضائية، من محاولة اغتيال خلال تعرضها لوابل من الرصاص من قبل مجموعة مسلحة مجهولة عقب خروجها من سيارتها وسط مدينة بنغازى شرق ليبيا اليوم.. ولم تصب الإعلامية الليبية بأذى بسبب وجود عدد من السيارات بالمكان وأنها اختبأت خلفها بالطريق العام بالإضافة إلى تجمهر عدد من المواطنين بسبب صوت إطلاق النيران، وهو ما أجبر المسلحين على الفرار حتى لا يكتشف أمرهم.

وأوضحت وسائل الإعلام الليبية الرسمية مساء اليوم أن خديجة العمامى تلقت رسالة تهديد على هاتفها الخاص بعد فترة وجيرة من نجاتها من الحادث تنذرها بأنها سوف تلقى حتفها المرة القادمة إذا لم تتوقف عن نشاطها الإعلامى، وجدير بالذكر أن ما تعرضت له مديرة مكتب قناة ليبيا الأحرار اليوم بمدينة بنغازى، يعتبر الاستهداف الثانى بحق الإعلاميين عقب حادث اغتيال الإعلامى الليبى عزالدين قوصاد مؤخرا.

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