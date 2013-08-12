محافظ الأقصر الجديد: لدي رؤية للنهوض بالقطاع السياحي في المحافظة

كتب : محمد عبد اللطيف الصغير الإثنين 12-08-2013 22:03

قال اللواء طارق سعد الدين، المرشح لتولي منصب محافظ الأقصر، إنه لديه تصور ورؤية، سيعمل من خلالهما الفترة القادمة، للنهوض بالقطاع السياحي في المحافظة.

وأضاف سعد الدين في تصريحات لـ"الوطن"، أنه من المقرر أن يحلف اليمين غدا الثلاثاء، بعدها سيغادر القاهرة للأقصر لبدء العمل، مشيرا إلى أنه لديه ثقة كبيرة وتفاؤل بان المرحلة القادمة ستشهد انتعاشة سياحية كبيرة، ستنعكس بالإيجاب على كل أبناء المحافظة، الذين عانوا الكثير خلال المرحلة الماضية، موضحًا انه سيولي اهتماما خاصا بمشروع هضبة الطود بجنوب الأقصر، متوقعًا أن يكون أحد أهم مصادر دعم القطاع السياحي خلال الفترة القادمة.