محافظ قنا: حملة نظافة مكثفة في منطقة مساكن عثمان بالمحافظة

كتب : رجب آدم الإثنين 12-08-2013 22:18

قرر صلاح عبد المجيد محافظ قنا، البدء في حملة نظافة مكثفة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة قنا اعتبارا من الغد وتستمر لمدة أسبوع على أن تتم زيادة عدد العمالة المستخدمة وانتداب عمالة أخرى من مجالس المدن والقرى المجاورة للمدينة.

وأشار عبدالمجيد إلى أنه سيتم تنفيذ حملة النظافة بالاستعانة بعدد كبير من اللوادر وقلابات النظافة، ما يساعد في سرعة الانتهاء من عمليات النظافة قبل الموعد المحدد، كما سيتم التنسيق مع مسؤول الشبكات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لعمل حصر لغرف الصرف الصحي التي تحتاج إلى تغطية.

وفى سياق متصل تفقد محافظ قنا مخبز مدينة العمال الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 23 ألف و500 رغيف بحصة يومية 47 جوالا وزن 50 كجم للاطمئنان على سير العمل داخل المخبز، ومدى مطابقة الخبز للمواصفات المقررة.