أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

محافظ قنا: حملة نظافة مكثفة في منطقة مساكن عثمان بالمحافظة

Google+ Print
محافظ قنا: حملة نظافة مكثفة في منطقة مساكن عثمان بالمحافظة محافظ قنا: حملة نظافة مكثفة في منطقة مساكن عثمان بالمحافظة

كتب : رجب آدم الإثنين 12-08-2013 22:18

قرر صلاح عبد المجيد محافظ قنا، البدء في حملة نظافة مكثفة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة قنا اعتبارا من الغد وتستمر لمدة أسبوع على أن تتم زيادة عدد العمالة المستخدمة وانتداب عمالة أخرى من مجالس المدن والقرى المجاورة للمدينة.

وأشار عبدالمجيد إلى أنه سيتم تنفيذ حملة النظافة بالاستعانة بعدد كبير من اللوادر وقلابات النظافة، ما يساعد في سرعة الانتهاء من عمليات النظافة قبل الموعد المحدد، كما سيتم التنسيق مع مسؤول الشبكات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لعمل حصر لغرف الصرف الصحي التي تحتاج إلى تغطية.

وفى سياق متصل تفقد محافظ قنا مخبز مدينة العمال الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 23 ألف و500 رغيف بحصة يومية 47 جوالا وزن 50 كجم للاطمئنان على سير العمل داخل المخبز، ومدى مطابقة الخبز للمواصفات المقررة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة