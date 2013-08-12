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اشتباكات بين عائلتين ببنى سويف تصيب 7 مواطنين ‎

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اشتباكات بين عائلتين ببنى سويف تصيب 7 مواطنين ‎ اشتباكات بين عائلتين ببنى سويف تصيب 7 مواطنين ‎

ارشيفية

أصيب 7 أشخاص  في مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة الآلية والخرطوش بقرية كفر جمعة مركز ببا جنوب بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف لتلقي العلاج.

كان اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من اللواء طارق الجزار، نائب مدير الأمن، بنشوب مشاجرة بين عائلة ” الكساسبة” وباقي العائلات بقرية كفر جمعة، بمركز ببا بالأسلحة النارية، أسفرت عن إصابة 7 أشخاص بطلقات حية وخرطوش، هم ” علاء رمضان سيد، ومصطفي إسماعيل غالب، وكوثر عبد الباقي فولي، وخالد قرني إسماعيل، وزهران أحمد فهمي، وقطب سيد قطب، وسيد محمد التوني “.

وتبين من تحريات الرائد أحمد عبد اللطيف، رئيس مباحث مركز ببا باشراف العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية  أن ” سبب المشاجرة يعود إلي خلافات بين أفراد عائلة الكساسبة، وعائلات القرية بسبب لعب الأطفال، تطورت الى مشاجرة بالأسلحة النارية والخرطوش، واستعان «الكساسبة» بذويهم من عائلة ” الشنوب “، وهاجموا القرية بالأسلحة الآلية والخرطوش، مما أدى إلى إصابة 7 من الأهالي، فيما نجحت قوات الأمن فى السيطرة على المشاجرة، والفصل بين الطرفين.

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