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صورة – إنيستا يظهر بقميص ' كابتن ماجد ' بصحبة زوجته

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صورة – إنيستا يظهر بقميص ' كابتن ماجد ' بصحبة زوجته صورة – إنيستا يظهر بقميص ' كابتن ماجد ' بصحبة زوجته

قام أندرياس إنيستا نجم وسط برشلونة بنشر صورة تجمعه مع زوجته قبل انضمامه لمعسكر الإسباني، مرتديا قميص كابتن ماجد.

كابتن ماجد الشخصية الكرتونية الشهيرة اشتهر بارتداءه القميص الذي يحمل شعار حرف (N) في فريق المجد.

ويبدو أن إنيستا اتخذ كابتن ماجد مثلا أعلى له، فقام بارتداء قميصه.

والتقط إنيستا الصورة ونشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (Twitter) يوم الأثنين.

وكتب تعليقا "قمت باتخاذ صورة أمس مع زوجتي قبل السفر مع منتخب إسبانيا.. عناق".

ويستعد الماتادور لمواجهة منتخب الأكوادور وديا يوم الأربعاء المقبل.

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فيديو اليوم السابع

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