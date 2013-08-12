ما أسباب الخلل فى وظائف الكبد؟

أصبحنا فى الآونة الأخيرة نسمع عما يعرف بخلل فى وظائف الكبد، ولكن ما الأسباب وما وظائف الكبد التى إذا لم يقم بها أدت إلى خلل فى وظائف الجسم؟

يوضح لنا الدكتور وائل صفوت، مستشار الصحة العامة وأخصائى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد، أن الكبد يعتبر أهم عضو فى الجسم فهو بمثابة مصنع الجسم.

فالكبد يقوم بإنتاج العديد من الهرمونات والإفرازات التى يحتاجها جسم الإنسان كما يخلص الكبد من الجسم من السموم الموجودة بالجسم.

ويبين دكتور وائل أن أى خلل قد يصيب الكبد يؤدى إلى حدوث اضطرابات فى وظائف الجسم الحيوية، وقد تؤدى إلى حدوث مشاكل صحية عديدة.

وهناك أسباب عديدة تؤدى إلى حدوث خلل فى الوظائف الكبدية منها بعض الأطعمة الدهنية والتى تؤدى إلى وجود تشحم حول الكبد مما يتسبب فى حدوث الكبد الدهنى ويليه الفشل الكبدى.

كما تتسبب الإصابة بالفيروسات الكبدية بى وسى من الأسباب المؤدية إلى حدوث خلل فى وظائف الكبد خاصة أنها فيروسات مزمنة وتأثيرها يكون ملازما للكبد على عكس الفيروس الكبدى من النوع الأول.

ويشير دكتور وائل إلى أن هناك بعض الطفيليات كالأميبا أو البلهارسيا أو الأنكلستوما تصيب الكبد وتؤثر تلك الطفيليات على الكبد وتدمر الخلايا التى تصل إليها وتخترق الكبد.

وقد يؤدى تناول بعض الأدوية بدون استشارة الطبيب كالمسكنات والفيتامينات وأدوية الملاريا قد يؤدى الاستخدام الخاطئ لها إلى حدوث التهابات فى الكبد.