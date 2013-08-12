عملية نقل دهون لوجه مشوه بتركيا لتعويض عدم إمكانية زراعته

أجرت الطواقم الطبية التركية، عملية نقل دهون من بطن وورك المواطنة "سلفيناز مرت"، إلى وجهها، بعد التأكد من عدم توافق عملية زراعة الوجه.

وكانت مرت (37 عاماً)، خضعت لأكثر من 50 عملية جراحية فى وجهها المهشم، بسبب محاولتها الانتحار، عقب مشكلة عائلية، عندما كانت فى سن 18 من العمر.

ونجحت مرت فى إيصال مناشدتها لرئيس الوزراء التركى "رجب طيب أردوغان" أثناء مشاركته فى لقاءات "احترام الإرادة الوطنية" فى مدينة أرض روم، وأوعز بإرسالها لمستشفى البحر الأبيض المتخصص بأنطاليا، لإجراء عملية زراعة وجه.

وبعد أن تبين عدم إمكانية إجراء زراعة وجه لـ"مرت"، أجرى الدكتور رئيس قسم التجميل بجامعة البحر الأبيض "عمر أوزكان"، وزوجته الدكتورة "أوزلنان أوزكان"، عملية نقل دهون من منطقتى البطن والورك إلى وجهها.

وأعربت مرت عن اعتقادها بأن وجهها بعد العملية سيكون أفضل من السابق، معربةً عن شكرها للأطباء الذين أجروا العملية.

من جانبها، أفادت الدكتورة "أوزلنان أوزكان" أن وجه تعرض لتشوهات، لذلك تم نقل الدهون إليه، مبينةً أن ذلك تم بعد التراجع عن عملية زراعة الوجه بسبب عدم تناسبها مع مرت.